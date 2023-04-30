Рогов сообщил о двух взрывах в Бердянске

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 30 апреля сообщил, что в Бердянске были слышны два взрыва.

«В Бердянске громко! Сегодня около 22:10 в разных частях города были слышны два взрыва. Подробности позже», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 28 апреля, издание «Страна» сообщило о взрыве в Николаеве. По предварительной информации, пострадала женщина, других подробностей не приводилось.

Также украинский телеканал ТСН заявил о взрывах в Киеве и нескольких областях Украины. Отмечается, что взрывы были слышны в Киеве, Кременчуге, Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), в Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Также 28 апреля почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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