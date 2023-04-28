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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрывы звучат в Киеве и нескольких областях Украины. Об этом 28 апреля сообщил украинский телеканал ТСН.

Отмечается, взрывы слышны в Киеве, Кременчуге, Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), в Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Также в ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

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Ранее, 25 апреля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о двух взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

22 апреля несколько взрывов прогремели в Харькове и Харьковской области. На территории региона была объявлена воздушная тревога.

Тогда же украинское издание «Общественное» сообщило, что в городе Черноморск Одесской области произошел взрыв. По данным СМИ, информацию о взрыве подтвердили в полиции. Причины происшествия устанавливаются.

До этого, 21 апреля, украинское издание «Страна.ua» написало, что в Запорожье и Днепропетровской области слышны взрывы. Издание подчеркивало, что воздушная тревога была объявлена также в Харькове.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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