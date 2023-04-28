Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы звучат в Киеве и нескольких областях Украины. Об этом 28 апреля сообщил украинский телеканал ТСН.

Отмечается, взрывы слышны в Киеве, Кременчуге, Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), в Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Также в ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

Ранее, 25 апреля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о двух взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

22 апреля несколько взрывов прогремели в Харькове и Харьковской области. На территории региона была объявлена воздушная тревога.

Тогда же украинское издание «Общественное» сообщило, что в городе Черноморск Одесской области произошел взрыв. По данным СМИ, информацию о взрыве подтвердили в полиции. Причины происшествия устанавливаются.

До этого, 21 апреля, украинское издание «Страна.ua» написало, что в Запорожье и Днепропетровской области слышны взрывы. Издание подчеркивало, что воздушная тревога была объявлена также в Харькове.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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