Воздушная тревога звучит почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны 28 марта.

Согласно информации ресурса, тревога звучит уже почти на всей территории страны: в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

Кроме того, сообщается об угрозе на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

Ранее в этот день украинский телеканал ТСН сообщал об объявленной тревоге в шести областях на юге и востоке Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

До этого, 22 апреля, несколько взрывов прогремело в Харькове и Харьковской области. На территории региона была объявлена воздушная тревога.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.