Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на юге Украины
Взрыв произошел в пятницу вечером, 28 апреля, в городе Николаеве на юге Украины, сообщает местное издание «Страна».
На фотоснимках и кадрах видеозаписей, опубликованных в Telegram-канале издания, запечатлено скопление карет скорой помощи и полицейских автомобилей возле предполагаемого места происшествия. По предварительной информации, пострадала женщина, других подробностей на данный момент не приводится.
Официальных комментариев от местных властей также не поступало.
Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Согласно данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации страны, сирены прозвучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Одесской, и Днепропетровской областях Украины.
Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.
До этого, 22 апреля, несколько взрывов прогремело в Харькове и Харьковской области. На территории региона также была объявлена воздушная тревога.