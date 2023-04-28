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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на юге Украины

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Фото: соцсети
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Взрыв произошел в пятницу вечером, 28 апреля, в городе Николаеве на юге Украины, сообщает местное издание «Страна».

На фотоснимках и кадрах видеозаписей, опубликованных в Telegram-канале издания, запечатлено скопление карет скорой помощи и полицейских автомобилей возле предполагаемого места происшествия. По предварительной информации, пострадала женщина, других подробностей на данный момент не приводится.

Официальных комментариев от местных властей также не поступало.

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Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Согласно данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации страны, сирены прозвучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Одесской, и Днепропетровской областях Украины.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

До этого, 22 апреля, несколько взрывов прогремело в Харькове и Харьковской области. На территории региона также была объявлена воздушная тревога.

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