Не нужно «сужать свой кругозор» и отметать возможность мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом 30 апреля заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель на книжной ярмарке в Лейпциге.

«Для меня важно, и я всегда старалась, чтобы мы не слишком сужали свой кругозор [в поиске решения конфликта на Украине]», — приводит ее слова телеканал ZDF.

Меркель также призвала не «освистывать сразу» тех, кто предлагает дипломатические варианты урегулирования отношений между Москвой и Киевом.

Она также указала, что люди, выступающие за переговоры, не обязательно поддерживают точку зрения президента России Владимира Путина.

Ранее в этот день Меркель заявила, что приложила все усилия, чтобы предотвратить конфликт между Москвой и Киевом. Она также подчеркнула, что минский процесс был разумным шагом, который мог бы способствовать урегулированию конфликта на востоке Украины после событий в Крыму в 2014 году.

В то же время политик отметила, что украинский президент Владимир Зеленский еще в ходе предвыборной кампании не считал, что Минские договоренности необходимо выполнять.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Меркель за слова о попытках предотвратить военный конфликт между Москвой и Киевом. Он отметил, что экс-канцлер, получая дешевый газ от РФ, поставила всю Европу в зависимость от российских энергоносителей.

В декабре 2022 года Меркель заявила, что целью Минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны — участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема не решена.