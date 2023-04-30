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На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ

Подоляк раскритиковал Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт между РФ и Украиной
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Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за слова о попытках предотвратить военный конфликт между Москвой и Киевом. Об этом он 30 апреля написал в своем Twitter.

«Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться и поощрять агрессора», — говорится в публикации.

Подоляк отметил, что Меркель, получая дешевый газ от РФ, поставила всю Европу в зависимость от российских энергоносителей. Также в ответ на призыв экс-канцлера к переговорам советник указал на огромные потери среди армии Украины и разрушение территорий страны.

«Переговоры о чем? Снова о дешевом газе из России?» — спросил Подоляк.

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Ранее в этот день Меркель заявила, что приложила все усилия, чтобы предотвратить конфликт между Москвой и Киевом. Она также подчеркнула, что минский процесс был разумным шагом, который мог бы способствовать урегулированию конфликта на востоке Украины после событий в Крыму в 2014 году.

В то же время политик отметила, что украинский президент Владимир Зеленский еще в ходе предвыборной кампании не считал, что Минские договоренности необходимо выполнять.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ заявила, что целью Минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны — участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема не решена.

В феврале того же года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обман Запада касательно целей Минских соглашений требует фиксации и квалификации в правовом пространстве.

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