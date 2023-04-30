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Глава IBA Кремлев объявил открытым чемпионат мира с участием сборной РФ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил открытым чемпионат мира среди мужчин. Церемония открытия проводится в воскресенье, 30 апреля, в Ташкенте.

«Объявляю чемпионат мира открытым», — сказал он.

Кремлев отметил, что чемпионат мира по боксу — это событие, которое ждут спортсмены со всего мира. Он назвал нынешние соревнования историческими, так как в них участвует рекордное количество боксеров.

В ходе парада стран-участниц на арену был вынесен в том числе российский флаг. Атлеты из России участвуют в соревновании без ограничений, под флагом своей страны и с национальным гимном.

Турнир проводится с 1 по 14 мая.

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Ранее, 26 апреля, Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о прекращении членства в IBA. Федерация планирует в начале мая отправить заявку на вступление в международную федерацию World Boxing Association. Решение принято из-за нежелания IBA отстранять российских спортсменов от участия в соревнованиях.

27 апреля стало известно, что IBA запретила USA Boxing принимать участие в своих соревнованиях. Отмечается, что решение USA Boxing о выходе из IBA и подаче заявления на участие в World Boxing Association нанесло большой ущерб всем представителям Американской федерации бокса, а также лишило боксерское сообщество возможности соревноваться вместе.

До этого, 1 марта, IBA возбудила дисциплинарное дело против глав национальных федераций, которые бойкотируют чемпионаты мира по боксу из-за допуска к турнирам россиян и белорусов. Жалоба, поданная в независимый отдел по обеспечению честности в боксе (BIIU), основана на нарушении нескольких статей дисциплинарного и этического кодекса, в том числе ст. 24 «Подстрекательство к бойкоту соревнований».

После начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

IBA отстранила россиян от участия в международных турнирах в марте 2022 года. Позднее в октябре ассоциация допустила к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. В IBA отметили, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт.

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