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Международная федерация бокса вернула на ринги спортсменов из России и Белоруссии
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Международная федерация бокса вернула на ринги спортсменов из России и Белоруссии

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Fernando Lavoz
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Международная федерация бокса (IBA) допустила к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Об этом 5 октября говорится в сообщении на сайте федерации.

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«Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA с немедленным вступлением в силу», — говорится в сообщении.

В федерации бокса отметили, что политика не должна влиять на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия и возможности.

«Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой», — отмечается в сообщении.

К соревнованиям также вернутся технические представители России и Белоруссии. Российские спортсмены будут выступать под своим национальным флагом и гимном.

Федерация призвала всех к миру и добавила, что остается миротворцем в любом конфликте.

В конце сентября Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение российских спортсменов. 2 марта FIL отстранила всех российских спортсменов, тренеров и официальных лиц от участия в соревнованиях под эгидой организации.

В апреле она отказалась снять санкции с России, несмотря на решение арбитража.

После начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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