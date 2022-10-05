Международная федерация бокса вернула на ринги спортсменов из России и Белоруссии
Международная федерация бокса (IBA) допустила к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Об этом 5 октября говорится в сообщении на сайте федерации.
«Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA с немедленным вступлением в силу», — говорится в сообщении.
В федерации бокса отметили, что политика не должна влиять на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия и возможности.
«Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой», — отмечается в сообщении.
К соревнованиям также вернутся технические представители России и Белоруссии. Российские спортсмены будут выступать под своим национальным флагом и гимном.
Федерация призвала всех к миру и добавила, что остается миротворцем в любом конфликте.
В конце сентября Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение российских спортсменов. 2 марта FIL отстранила всех российских спортсменов, тренеров и официальных лиц от участия в соревнованиях под эгидой организации.
В апреле она отказалась снять санкции с России, несмотря на решение арбитража.
После начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.