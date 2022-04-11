Международная федерация санного спорта отказалась снять санкции с России

Исполком Международной федерации санного спорта (FIL) не разрешил россиянам участвовать в международных соревнованиях, несмотря на решение арбитражного суда организации о допуске спортсменов. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает пресс-служба FIL.

Кроме того, исполком федерации также оставил в силе запрет проводить международные соревнования на территории России.

«Руководство FIL совместно с юридическим комитетом FIL будет искать возможности разрешить неудовлетворительную ситуацию, вызванную решением арбитражного суда организации, путем возможного изменения устава», — говорится в заявлении организации.

23 марта Международная федерация плавания (FINA) заявила об отстранении россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации до конца года. Кроме того, FINA возбудила дело в отношении двукратного чемпиона Олимпийских игр Евгения Рылова за посещение митинга-концерта в честь воссоединения Крыма с Россией.

3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) по итогам специально созванного заседания отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх-2022 в Пекине.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.

Решения последовали в предписание Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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