Международная федерация санного спорта отказалась снять санкции с России
Исполком Международной федерации санного спорта (FIL) не разрешил россиянам участвовать в международных соревнованиях, несмотря на решение арбитражного суда организации о допуске спортсменов. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает пресс-служба FIL.
Кроме того, исполком федерации также оставил в силе запрет проводить международные соревнования на территории России.
«Руководство FIL совместно с юридическим комитетом FIL будет искать возможности разрешить неудовлетворительную ситуацию, вызванную решением арбитражного суда организации, путем возможного изменения устава», — говорится в заявлении организации.
23 марта Международная федерация плавания (FINA) заявила об отстранении россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации до конца года. Кроме того, FINA возбудила дело в отношении двукратного чемпиона Олимпийских игр Евгения Рылова за посещение митинга-концерта в честь воссоединения Крыма с Россией.
3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) по итогам специально созванного заседания отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх-2022 в Пекине.
28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.
Решения последовали в предписание Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.
Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.
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