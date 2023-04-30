Джек Николсон появился на матче любимой баскетбольной команды

Джек Николсон появился на публике впервые за 1,5 года, сообщают СМИ. Актер посетил баскетбольный матч — игру плей-офф Lakers. Ранее таблоиды писали, что Николсон страдает от деменции, проводит дни в одиночестве и не общается с семьей, передает телеканал «Известия». Актеру исполнилось 86 лет, в марте 2022 года он завершил свою карьеру.

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