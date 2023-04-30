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Байден назвал себя мужчиной в самом расцвете сил

Байден пошутил про свой возраст, назвав себя мужчиной в самом расцвете сил
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Фото: REUTERS/Al Drago
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Президент США Джо Байден 29 апреля в ходе выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про свой возраст, назвав себя мужчиной в самом расцвете сил.

80-летний Байден сослался на статью в газете The New York Times, в которой указано, что возраст американского лидера представляет большую проблему. Президент США заверил, что он полон сил.

«Они говорят, что я древний. Я говорю, что я мудр. Они говорят, что я уже не тот, что был раньше. Но [журналист] Дон Лемон сказал бы, что это мужчина в самом расцвете сил», — приводит слова политика издание The Washington Post.

Кроме того, Байден пошутил про недавнее увольнение с Fox News известного телеведущего Такера Карлсона. Он отметил, что «работа для Карлсона закончена». Аудитория после слов президента на мгновение замолчала, а потом засмеялась. Когда некоторые из присутствующих не одобрили слова Байдена, он ответил: «Вы считаете это неразумным? Ох, ну и ничего».

Ранее, 28 апреля, агентство Axios написало, что возрастные проблемы Байдена мешают работе сотрудников Белого дома. Сотрудники Белого дома пожаловались агентству, что американский лидер в силу возраста быстро устает и вследствие этого у них очень ограниченные возможности для включения в его ежедневный график каких-либо публичных или внутренних мероприятий.

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В тот же день стало известно, что рейтинг одобрения американцами деятельности Байдена снизился до рекордных 37%. Опрос проводился с 3 по 25 апреля 2023 года, перед заявлением президента о выдвижении на второй срок.

25 апреля Джо Байден официально подтвердил намерение баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. В случае переизбрания в начале второго срока Байдену будет 82 года.

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