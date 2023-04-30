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Байден пошутил про увольнение телеведущего Карлсона

Байден пошутил про увольнение телеведущего Карлсона, отметив, что работа для журналиста закончена
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Президент США Джо Байден пошутил про недавнее увольнение с Fox News известного телеведущего Такера Карлсона. В субботу, 29 апреля, во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме политик отметил, что «работа для Карлсона закончена».

Американский лидер заявил, что Белому дому есть чем гордиться. Он отметил, что американская администрация «вакцинировала нацию» и изменила экономику страны.

«Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа еще не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона», — сказал Байден.

Аудитория после слов президента на мгновение замолчала, а потом засмеялась. Когда некоторые из присутствующих не одобрили слова Байдена, то он ответил: «Вы считаете это неразумным? Ох, ну и ничего».

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Ранее, 24 апреля, Fox News неожиданно объявил, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм покинет сеть. Телеканал поблагодарил Карлсона за работу. Последний эфир телеведущего состоялся 21 апреля.

Рейтинги вечерней программы, которую ранее вел журналист на Fox News, упали после его увольнения. Передача с участием нового ведущего Брайана Килмида заинтересовала почти в два раза меньше зрителей, чем обычно.

После этого Карлсон выступил с видеообращением по поводу своего увольнения. По его словам, причиной стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения, власть корпораций и многое другое.

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