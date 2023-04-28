Сотрудники Байдена пожаловались на большие трудности в работе из-за его возраста

Возрастные проблемы действующего президента США Джо Байдена, который заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году, мешают работе сотрудников Белого дома. Об этом пишет агентство Axios, 28 апреля, со ссылкой на его подчиненных, которые вынуждены учитывать возрастные особенности Байдена в своей работе.

Сотрудники Белого дома жалуются, что американский лидер в силу возраста быстро устает и вследствие этого у них очень ограниченные возможности для включения в его ежедневный график каких-либо публичных или внутренних мероприятий. Это приводит к весьма большим трудностям в работе, рассказали собеседники агентства. Например, большинство публичных мероприятий президента Соединенных Штатов проходят в будние дни с 10:00 до 16:00.

Из материала также следует, что сотрудники американского лидера признались, что стараются не ставить Байдена в непредсказуемые ситуации, когда, к примеру, он вынужден отвечать на каверзные вопросы журналистов. Поскольку, по их словам, он может растеряться и не сразу сориентироваться, как отвечать и что делать.

«Кому-либо за пределами его тесного пузыря (в Белом доме. — Ред.) трудно по-настоящему оценить реальность того, что Байден является самым старым президентом в истории США», — подытожили обозреватели.

Ранее в этот день стало известно, что рейтинг одобрения американцами деятельности Байдена снизился до рекордных 37%. Опрос проводился с 3 по 25 апреля 2023 года, перед заявлением президента о выдвижении на второй срок.

25 апреля Джо Байден официально подтвердил намерение баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году. Вице-президент Камала Харрис также заявила о готовности баллотироваться вместе с действующим американским лидером на второй срок.

После этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что переизбрание Байдена на второй срок может обернуться катастрофой для государства. По его словам, некомпетентные действия американского лидера и его администрации привели страну в упадок, а также усугубили ядерную угрозу для всего мирового сообщества.

До этого, 22 апреля, газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя нынешнего президента США в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. В случае переизбрания в начале второго срока Байдену будет 82 года.