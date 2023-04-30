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Вице-спикер ГД Чернышов предложил повысить штрафы за утечку данных

Вице-спикер ГД Чернышов предложил повысить штрафы за утечку данных до миллиарда рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Госдуме предложили увеличить штрафы за утечку персональных данных до миллиарда рублей. Соответствующую инициативу изложил в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«Порядок работы с персональными данными россиян стоит ужесточить, этого требуют сегодняшние реалии. Административная ответственность для компании, допустившей подобную утечку информации, должна увеличиться вплоть до одного миллиарда рублей», — приводит его слова 30 апреля «РИА Новости».

Чернышов отметил, что эта сумма является адекватной, поскольку персональные данные россиян могут быть использованы в преступных целях. Как уточнил чиновник, речь идет о продаже данных сторонним лицам и их распространении на «теневых форумах» в Сети.

По мнению Чернышова, бизнес должен нести ответственность за факт утечки, а государству необходимо защитить своих граждан.

Кроме того, он подчеркнул необходимость учитывать и интересы компаний. В связи с этим также следует предусмотреть верхний «потолок» штрафа за утечку.

Компот из сливов: число утечек данных в России утроилось с 2021 года
Значительная часть информации была выложена в Сеть бесплатно

Ранее, 28 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 600 тыс. рублей за незаконное предоставление посторонним данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также за создание сайтов-двойников интернет-ресурсов, которые предоставляют сведения из ЕГРН.

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