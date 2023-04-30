Глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Томас Мюллер 29 апреля предостерег от недооценки военной мощи России в украинском конфликте.

«Русским нужно время, чтобы добиться успеха в вооруженных конфликтах», — сказал он в интервью изданию Die Welt.

Мюллер указал на такую отличительную черту характера русских людей, как способность адаптироваться к трудностям. Также он заявил, что Россия располагает достаточными ресурсами для победы.

По мнению главы Hensoldt, после окончания конфликта установится «спокойная и без боевых действий» граница.

Ранее, 25 апреля в The Sun вышла статья, автор которой восхищался возможностями танка Т-14 «Армата» на Украине. Профессор искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета Ноэль Шарки заявил изданию, что огневая мощь танка может опустошить города за считаные минуты.

Между тем издание Military Watch Magazine со ссылкой на секретные документы из министерства обороны США отмечало, что Пентагон обеспокоен тем, что Украина рискует остаться без систем противовоздушной обороны (ПВО) в течение месяца. 26 апреля вышла статья, где отмечалось, что это позволит российским войскам активнее использовать авиацию для поддержки сухопутных войск, а также облегчит крупное наступление армии Вооруженных сил (ВС) РФ.

20 апреля американский журнал Foreign Policy сообщил, что Киев перенес свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения. Отмечалось, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.