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Журналиста The Sun восхитили возможности танка Т-14 «Армата»

Журналист The Sun Тахир: возможности танка Т-14 «Армата» на Украине восхищают
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Журналист The Sun Тарик Тахир восхищен возможностями танка Т-14 «Армата» на Украине. Об этом он 25 апреля написал в своей статье, посвященной боевой машине.

Он пишет о том, что танк оснащен мощной пушкой с дальностью стрельбы в пять миль. Особенно Тарик Тахир выделяет характеристику машины, которая касается невидимости машины для радаров — это специальное стелс-покрытие.

«Русские также специально разработали для Т-14 маскирующее средство под названием «Мантия», которое поглощает радиолокационные волны, отталкивая и одновременно рассеивая их. Тепловая сигнатура работающих двигателей снижена до фонового уровня, поэтому один смазывается другим, что снижает его способность к обнаружению. В результате машина перестает быть видимой для оружия, такого как самонаводящиеся боеголовки американских военных Javelin, которые используют тепловое обнаружение для поражения целей», — утверждает Тахир в своем материале.

Автор утверждает, что танки оснащены решетчатой броней, которая защищает их от высокоточного противотанкового оружия и средств ближнего боя, например, ручных противотанковых гранатометов.

Профессор искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета Ноэль Шарки заявил изданию, что огневая мощь танка может опустошить города за считаные минуты.

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25 апреля стало известно, что российские военные начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали. Отмечается, что танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

После этого, 28 апреля, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили обозревателям The New York Times Майклу Швирцу и Станиславу Козлюку, что на вооружении российской армии находятся танки, БМП и БТР, они не могут «пойти на них с винтовками». В связи с этим солдаты указали, что ВСУ нужна тяжелая техника на земле и поддержка в воздухе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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