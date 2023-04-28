Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о превосходстве российской армии. Об этом 27 апреля написали обозреватели The New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк.

«Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты. Мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь», — приводит газета слова рядового ВСУ Павла.

Как отметили авторы статьи, украинские боевики понимают, что оружие, поставляемое Западом, не гарантирует успех. Это связано с тем, что Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике.

Боевики подчеркнули, что на вооружении российской армии находятся танки, БМП и БТР, они не могут «пойти на них с винтовками». В связи с этим солдаты указали, что ВСУ нужна тяжелая техника на земле и поддержка в воздухе.

Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 км.

25 апреля стало известно, что российские военные начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали. Отмечается, что танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Руководитель сил обороны Харькова бригадный генерал Сергей Мельник 24 апреля заявил, что ВСУ не хватает людей и военной техники. Он призвал международных союзников выделить больше оружия.

20 апреля журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения.

Газета The Washington Post 16 апреля указала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления. Оно невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада, отметили в материале.

Посол России в США Анатолий Антонов 13 апреля сообщил, что американские СМИ публикуют всё больше информации о якобы готовящемся контрнаступлении Киева. Он выразил уверенность в провале ВСУ, если попытка контрнаступления осуществится.

До этого, 10 апреля, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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