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СМИ сообщили о риске для Украины остаться без систем ПВО через месяц

MWM: Украина может остаться без систем ПВО в течение месяца
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Фото: commons.wikimedia.org
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Пентагон обеспокоен тем, что Украина рискует остаться без систем противовоздушной обороны (ПВО) в течение месяца. Об этом пишет издание Military Watch Magazine со ссылкой на секретные документы из министерства обороны США 26 апреля.

«Представители Пентагона считают, что украинские средства ПВО, предназначенные для защиты войск на передовой, иссякнут к 23 мая», — следует из материала.

Авторы статьи отмечают, что это позволит российским войскам активнее использовать авиацию для поддержки сухопутных войск, а также облегчит крупное наступление армии Вооруженных сил (ВС) РФ.

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Обозреватель Кэтрин Филп в статье для газеты The Times 21 апреля указала, что Украина рискует потерять контроль над своим воздушным пространством, если западные страны не отреагируют на просьбы Киева увеличить поставки вооружений. По ее словам, ВСУ испытывают большую нехватку огневой мощи, а ситуация с потерей украинской стороной контроля над небом случится уже в мае этого года.

Ранее, 20 апреля, американский журнал Foreign Policy сообщил, что Киев перенес свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения. Отмечалось, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков. По информации издания, украинские официальные лица обеспокоены тем, что задержки всё больше мешают планам Киева и тем самым позволяют российским военным реализовать свою тактику.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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