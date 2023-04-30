Байден встретился с семьей арестованного в РФ журналиста Гершковича

Президент США Джо Байден встретился с родственниками арестованного в России за шпионаж журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом 29 апреля сообщил пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что в неформальной встрече с семьей Гершковича участвует не только Джо Байден, но и первая леди США Джилл Байден. На встрече в Вашингтоне присутствовали родители журналиста Элла Мильман и Михаил Гершкович, а также его сестра Даниэль Гершкович.

Кроме того, американский лидер и его супруга встретились 29 апреля с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер и ее женой Шерелл. Ранее спортсменка была осуждена в РФ за контрабанду наркотиков. В декабре она была возвращена в США в результате договоренности между Москвой с Вашингтоном о ее обмене на россиянина Виктора Бута, отбывавшего в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием.

Ранее, 27 апреля, посольство США было проинформировано, что запрос на консульское посещение журналиста Эвана Гершковича, которое было запланировано на 11 мая, отклоняется.

18 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что власти США по всем доступным каналам взаимодействуют с РФ, чтобы добиться освобождения арестованных за шпионаж Эвана Гершковича и американца Пола Уилана.

Мосгорсуд 18 апреля отклонил жалобу на арест Гершковича, таким образом, он останется в СИЗО.

17 апреля американский посол в Москве Линн Трейси посетила в СИЗО Гершковича. Она сообщила журналистам, что он «чувствует себя хорошо». Она также заявила, что власти США будут добиваться освобождения обвиняемого и выразила надежду на регулярные встречи с Гершковичем.

30 марта Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Гершковича на два месяца. Однако подозреваемый категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.