Диетолог рассказала о вреде шашлыка для здоровья

Врач-диетолог, нутрициолог и эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефедова рассказала 29 апреля о способах приготовления шашлыка, чтобы блюдо не оказалось опасно для здоровья.

Специалист отметила, что во время приготовления шашлыка выделяются канцерогенные соединения — гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).

«И те, и другие повышают риск развития рака толстой кишки и поджелудочной железы. Кроме того, чрезмерное употребление обугленного мяса и вдыхание дыма от гриля может потенциально спровоцировать респираторные и сердечно-сосудистые заболевания», — приводит ее слова «Газета.Ru».

Нефедова порекомендовала готовить шашлык на низких температурах, не передерживать мясо на гриле, а также избегать подгорания и обугливания. Также эксперт отметила, что сами куски мяса должны быть более постными. Она порекомендовала мариновать мясо перед приготовлением.

«Маринование с использованием кислых ингредиентов, таких как лимонный сок, уксус или вино, может помочь уменьшить образование ГЦА до 90%», — уточнила врач.

Эксперт добавила, что травы и специи в блюде могут также оказывать защитное действие против канцерогенов.

Накануне врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, что не отравиться шашлыком поможет правильный выбор мяса. Специалист отметил, что недобросовестные продавцы используют различные приемы для придания товарного вида мясу: моют его хлоркой и обрабатывают уксусной кислотой.

27 апреля врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала «Известиям», что алкоголь оказывает негативное влияние на весь организм, в том числе на желудочно-кишечный тракт и почки. А в сочетании с жирным мясом повышает риск повреждения поджелудочной железы, добавила она.