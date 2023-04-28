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Врач рассказал о правилах при выборе мяса перед праздниками

Гастроэнтеролог Неронов: посторонний запах и вмятины после нажатия указывают на некачественное мясо
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, как правильно выбрать мясо, чтобы не отравиться.

«Смотрите на консистенцию, запах, цвет. Продукт должен быть эластичной консистенции, не оставлять вмятин после нажатия. Надрежьте и понюхайте — запах должен быть свежим и приятным», — сказал он 28 апреля «Газете.Ru».

Специалист отметил, что недобросовестные продавцы используют различные приемы для придания товарного вида мясу: моют его хлоркой и обрабатывают уксусной кислотой.

«Запомните: мясо должно пахнуть мясом», — добавил гастроэнтеролог.

Кроме того, по его словам, мясо в маринаде не следует надолго оставлять в тепле, так как эта смесь может стать средой для размножения бактерий, а впоследствии — причиной пищевой токсикоинфекции.

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Ранее в этот же день были опубликованы результаты опроса, согласно которым россияне в преддверии майских праздников стали покупать для шашлыка мясо птицы в 1,8 раза чаще, а лидерами по количеству продаж стали курица и индейка.

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