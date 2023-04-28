Стало известно о предпочтениях россиян при выборе шашлыка на майские праздники

В этом году россияне в преддверии майских праздников стали покупать для шашлыка мясо птицы в 1,8 раза чаще, а лидерами по количеству продаж стали курица и индейка. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которыми с «Известия» 28 апреля поделились онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» и платежный провайдер «ЮKassa».

«Планируя, из чего сделать шашлык, большинство россиян в этом сезоне выбирает птицу — лидерами по количеству продаж стали курица и индейка. На втором месте свинина — ее берут в четыре раза чаще говядины, которая занимает третье место. Чуть менее популярной оказалась баранина», — отмечают исследователи.

Также отмечается, что россияне стали больше покупать сосиски — их продажи увеличились в 1,7 раза. Кроме того, в онлайн-корзинах клиентов сервиса стали чаще оказываться майонез и кетчуп, а также специи — в два и в 1,7 раза соответственно.

Аналитики обратили внимание, что в 2023 году при подготовке к пикнику россияне стараются сэкономить время. Об этом говорит рост спроса на готовый шашлык в маринаде (на 55%), а также увеличившиеся продажи углей и средств для розжига (в 2,5 раза).

Руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney» Андрей Васильев также поделился несколькими советами, которые помогут выгоднее закупиться в супермаркетах перед праздниками.

«Чтобы сэкономить на покупке продуктов, можно использовать скидки по подписке. Оформить подписку сегодня предлагают маркетплейсы, крупные ритейлеры и экосистемы», — отметил он

Также, по его словам, выгодно искать скидки на специальных кешбэк-сервисах — это онлайн-витрины с предложениями от разных магазинов, сегодня они есть на многих платформах.

«При выборе продуктов стоит обращать внимание на отечественных производителей. В этом случае при высоком качестве цены будут ниже, так как затраты на логистику и упаковку у местных производителей меньше, чем у зарубежных», — подытожил Васильев.

Ранее «Известия» подготовили материал, в котором рассказали, как не потратить много времени в пробках по дороге на дачу в преддверии майских праздников. Ожидается, что самыми загруженными днями в сторону загородного сектора станут пятницы 28 апреля и 5 мая, поскольку многие предпочитают выезжать на дачу сразу после окончания рабочего дня. Другой поток поедет утром 29 апреля и 6 мая.