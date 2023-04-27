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Майские праздники 2023 — когда и во сколько лучше выехать за город

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Майские праздники для многих россиян являются поводом открыть дачный сезон. Обладатели загородных участков планируют поездки, готовятся к садовым работам и приготовлению шашлыков. Чтобы не потратить много времени в пробке, необходимо учесть загруженность дорог. Как рассчитать оптимальное время поездки — читайте в материале «Известий».

Когда выезжать на дачу на майские, чтобы не стать в пробке

Первые длинные выходные у работающих в графике 5/2 россиян продлятся с 29 апреля по 1 мая, затем целых четыре дня отдыха придется на 6–9 мая.

Ожидается, что самыми загруженными днями в сторону загородного сектора станут пятницы 28 апреля и 5 мая, поскольку многие предпочитают выезжать на дачу сразу после окончания рабочего дня. Другой поток поедет утром 29 апреля и 6 мая. А вечером 1 и 9 мая, напротив, пробки возникнут в сторону городов.

Во сколько выезжать на дачу на майские праздники

Если рассчитывать прибытие на дачу в пятницу, то лучше выезжать до 15:00 или уже после 21:00, когда загруженность дорог не такая высокая, как в часы пик. Также можно встать пораньше и выехать утром в субботу 29 апреля или 7 мая. Но делать это нужно в ранние часы до основного потока уезжающих.

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Перед выездом лучше всего запастись водой и взять в дорогу перекус, поскольку время, проведенное в пути, может оказаться непредсказуемым.

Пробки в Москве на майские праздники 2023

Самыми загруженными в начале и конце праздничного периода, как правило, являются дороги, ведущие к популярным дачным районам: Ярославское шоссе, Щелковское шоссе, проспект Вернадского.

Наименьшая нагрузка, как правило, приходится на Ленинградское шоссе, Кутузовский проспект и Рублевское шоссе.

Зато в самой Москве дороги будут менее загруженными, чем в будни. Кроме того, парковки на улицы столицы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая.

Ранее «Известия» писали, что расходы россиян на отдых в майские праздники в Турции, Египте, ОАЭ и России снизились на 4–20% по сравнению с прошлым годом.

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