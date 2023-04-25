Парковки на улицах Москвы будут бесплатными в праздничные дни
Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая, об этом сообщили в столичной мэрии. Там уточнили, что 30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку с тарифами 380 и 450 рублей в час, передает телеканал «Известия». Парковки со шлагбаумом продолжат работать по своей обычной стоимости.
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