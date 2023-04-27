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Гастроэнтеролог предостерегла от употребления шашлыка вместе с алкоголем

Гастроэнтеролог Кашух: алкоголь вместе с шашлыком могут повредить поджелудочную железу
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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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Алкоголь оказывает негативное влияние на весь организм, в том числе на желудочно-кишечный тракт и почки. А в сочетании с жирным мясом повышает риск повреждения поджелудочной железы, рассказала «Известиям» 27 апреля врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«В идеале отправляться на пикник нужно без спиртного. Этанол влияет на весь организм, в том числе на желудочно-кишечный тракт и почки. Алкоголь выводит воду, а с ней уходят минералы: калий, кальций, магний, цинк. Под действием спиртного хуже всасываются витамины, а «дуэт» жирного мяса и алкоголя повышает риск повреждения поджелудочной железы», — рассказала Кашух.

При этом она подчеркнула, что особенно важно отказаться от спиртного людям с острыми и хроническими заболеваниями пищеварительной системы, проблемами с сердцем и сосудами.

Врач также рассказала, что для шашлыка лучше использовать не слишком жирное мясо — говядину или курицу, а также готовить маринад самостоятельно. По ее словам, в промышленном маринаде часто много соли и жира. Кроме того, в магазинах попадается некачественный продукт, который хорошо замаскирован: специи отбивают запах, а уксус скрывает цвет несвежего мяса.

«Мясо нужно готовить до полной готовности, чтобы убить вредные бактерии — кишечную палочку и сальмонеллу. Готовый шашлык равномерно горячий, с прозрачным соком. Разрежьте самую толстую часть куска и убедитесь, что внутри нет розового мяса, особенно в шашлыке из свинины. При этом следите, чтобы мясо не подгорело. Та самая аппетитная хрустящая корочка — концентрат опасных веществ, гетероциклических аминов, которые увеличивают риск развития рака», — подчеркнула Кашух.

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Говоря о том, сколько шашлыка можно съедать, она отметила, что за раз рекомендуется съедать не больше одной порции размером с ладонь. При этом, чем мясо жирнее, тем меньше должна быть порция.

«Ешьте медленно, тщательно пережевывая и наслаждаясь каждым кусочком. Между приемами пищи делайте перерывы и прислушивайтесь к своим ощущениям: если уже наелись, не накладывайте в тарелку добавки», — советует гастроэнтеролог.

Также она рекомендовала добавить в список покупок для пикника помидоры, огурцы, сладкий перец, морковь, капусту, лук, зелень. По ее словам, чем больше цветов в овощной тарелке, тем больше полезных веществ она будет содержать. При выборе фруктов стоит отдавать предпочтение сезонным продуктам: апельсинам, яблокам, персикам, абрикосам.

26 апреля член Ассоциации юристов России, член Союза юристов-блогеров Анастасия Громакова рассказала «Известиям» о том, какие штрафы предусмотрены в России за жарку шашлыков в неположенном месте. Так, согласно поправкам в ФЗ №141, если раньше максимальный административный штраф за нарушение противопожарных правил составлял до 5 тыс. рублей, то теперь наказание за аналогичный проступок увеличили в 10 раз — до 50 тыс. рублей.

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