Россиянам напомнили о штрафах за жарку шашлыков

Член Ассоциации юристов России, член Союза юристов-блогеров Анастасия Громакова 26 апреля рассказала «Известиям» о том, какие штрафы предусмотрены в России за жарку шашлыков в неположенном месте.

Так, согласно постановлению правительства РФ, с 1 марта 2023 года вступили в силу поправки в Правила противопожарного режима. В том числе они касаются требований к размещению мангалов и сжиганию мусора на дачах, садовых участках и во дворах частных домов.

«Ранее на стандартном дачном участке, например в шесть соток, юридически разводить костер было нельзя, поскольку разрешалось разжигать огонь для сжигания мусора или жарки шашлыка лишь на расстоянии более 50 м от построек и в специально оборудованных местах», — уточнила Громакова.

В 2023 году правила смягчились, отмечает юрист. Теперь дачники могут пожарить шашлык в 5 м и более от любых построек. Обязательно вокруг мангала должна находиться двухметровая зона без горючих материалов. Кроме того, рядом должны быть средства пожаротушения.



«А вот в лесу жарить шашлык категорически нельзя. Не получится пожарить шашлык и на балконе своей квартиры. Это категорически запрещено, так же как и разводить открытый огонь на террасах, верандах и других необорудованных частях жилых помещений и частных домов. Нельзя разводить огонь и жарить шашлыки на землях общего пользования населенных пунктов вне специально отведенных мест, в том числе лесопосадках, парках и скверах. Места и способы использования открытого огня, а также установка мангалов для жарки шашлыков на общественных территориях населенных пунктов также определяют органы местной власти», — подчеркнула юрист.

Тем, кто будет жарить шашлыки в обход правил, грозят административные штрафы, а при крупном ущербе или если пострадал лесной фонд — даже уголовная ответственность, напомнила Громакова.

Так, согласно поправкам в ФЗ №141, если раньше максимальный административный штраф за нарушение противопожарных правил составлял до 5 тыс. рублей, теперь наказание за аналогичный проступок увеличили в 10 раз — до 50 тыс. рублей.

Руководитель арбитражной практики юридической компании «Гебель и партнеры» Константин Бахтин в свою очередь напомнил, что в теплый период в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок запрещено использовать открытый огонь, в том числе костры и мангалы.

В остальных местах разводить огонь можно, но только при соблюдении определенных требований пожарной безопасности. Костровище следует располагать в заранее подготовленной яме и на расстоянии не менее 100 м от хвойных деревьев и 30 м от лиственных.

«За нарушение правил пожарной безопасности в лесу гражданина могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ и оштрафовать на сумму до 30 тыс. рублей <...> За разведение костров в лесу в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ», — подчеркнул он.

24 апреля директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Ринат Еникеев заявил, что приготовление шашлыков на самодельных мангалах не нарушает требования пожарной безопасности.