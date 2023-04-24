МЧС указало на отсутствие запрета на приготовление шашлыка на самодельном мангале

Приготовление шашлыков на самодельных мангалах не нарушает требования пожарной безопасности, уведомил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Ринат Еникеев в понедельник, 24 апреля.

«У нас нет задачи, чтобы все использовали мангалы определенной марки. Если емкость позволяет это делать, почему бы и нет», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Еникеев отметил, что с 1 марта 2023 года в силу вступили изменения в правила противопожарного режима в России, согласно которым ставить мангал от дачного дома допустимо на расстоянии минимум 5 м. Ранее минимальное для мангала расстояние составляло 20 м, а для костра — 50 м.

8 мая 2022 года юрист Елена Кудренко предупреждала о том, что разведение костров и использование мангалов не на специально оборудованных площадках является административным правонарушением в Москве и Санкт-Петербурге.

Тогда отмечалось, что штраф составляет от 3 тыс. до 4 тыс. рублей в Москве и от 3 тыс. до 5 тыс. рублей в Северной столице. Она сообщала, что в других регионах действует более лаконичный запрет на разведение открытого огня вне специальных площадок — от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей.