Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена стариком без будущего из-за слов о КНДР

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала 29 апреля американского лидера Джо Байдена «стариком без будущего» после его заявления про смену правящего режима Пхеньяна в случае ядерного удара КНДР.

«Еще одним фактом, который нельзя обойти молчанием без сведения счетов, является то, что правитель вражеского государства в фокусе внимания всего мира открыто, лично использовал выражение «конец режима». Можно ли считать это сумасбродством старика? Конечно, это можно считать вздором старика без будущего, которому не по силам отвечать за безопасность, будущее США и тяжело справляться с работой в оставшийся двухлетний срок на посту президента», — сказала она.

Также Ким Ё Чжон указала на то, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи, которая была принята по итогам саммита, ухудшит ситуацию с безопасностью в мире. Она отметила, что этот акт нельзя приветствовать ни при каких обстоятельствах.

Декларация предполагает создание группы по вопросам ядерного планирования, подрывает режим нераспространения ядерного оружия.

Ранее, 27 апреля, Байден заявил, что ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников был бы неприемлем, его результатом станет конец правящего режима в КНДР. Для осуществления такого ответа на потенциально возможный удар, указал он, американская сторона предпримет все действия.

Как сообщил «Известиям» доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, заявления президента США о смене режима в Северной Корее в случае ядерного удара со стороны Пхеньяна, не имеют под собой оснований. Политолог заявил, что Байден сделал такое заявление на фоне готовящихся переговоров с Северной Кореей. А также подобного рода высказывания, как отметил эксперт, оправдывают американское военное присутствие в Японии и Южной Корее.

Заявление американского лидера о КНДР прозвучало на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем по итогам переговоров в Белом доме. Байден также отметил, что Соединенные Штаты Америки добиваются дипломатического прорыва с КНДР. Между тем ядерные обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы.

25 апреля директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сказал, что рост напряженности в районе Корейского полуострова чреват ядерной эскалацией.