Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ назвал доклад ЕП по Сербии вмешательством во внутренние дела страны
Мир
Глава Русского дома в ЦАР Сытый вернулся к работе в Банги
Мир
Пентагон выделил компании Lockheed Martin $616 млн на производство HIMARS
Мир
Пушков оценил вероятность начала санкционной войны Запада против Китая
Мир
Полянский заявил об обращении украинских беженок за помощью к России
Наука и техника
SpaceX запустила ракету-носитель с двумя европейскими спутниками связи
Мир
Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары
Мир
Госдеп США одобрил закупку Великобританией ракет APKWS II на $31,2 млн
Мир
Конкурент Эрдогана на выборах выступил за вступление Турции в ЕС
Армия
ВС РФ в мае получат новый носимый комплекс обнаружения беспилотников
Мир
Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена стариком без будущего из-за слов о КНДР
Мир
Профсоюзы Франции провели «марафон борьбы» против пенсионной реформы
Происшествия
В Петербурге смертельно ранили открывшего огонь по полицейским мужчину
Сюжет:

Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена стариком без будущего из-за слов о КНДР

Сестра Ким Чен Ына после слов о смене режима в КНДР назвала Байдена стариком без будущего
0
Фото: REUTERS/Jorge Silva/Pool/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала 29 апреля американского лидера Джо Байдена «стариком без будущего» после его заявления про смену правящего режима Пхеньяна в случае ядерного удара КНДР.

«Еще одним фактом, который нельзя обойти молчанием без сведения счетов, является то, что правитель вражеского государства в фокусе внимания всего мира открыто, лично использовал выражение «конец режима». Можно ли считать это сумасбродством старика? Конечно, это можно считать вздором старика без будущего, которому не по силам отвечать за безопасность, будущее США и тяжело справляться с работой в оставшийся двухлетний срок на посту президента», — сказала она.

Также Ким Ё Чжон указала на то, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи, которая была принята по итогам саммита, ухудшит ситуацию с безопасностью в мире. Она отметила, что этот акт нельзя приветствовать ни при каких обстоятельствах.

Декларация предполагает создание группы по вопросам ядерного планирования, подрывает режим нераспространения ядерного оружия.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

Ранее, 27 апреля, Байден заявил, что ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников был бы неприемлем, его результатом станет конец правящего режима в КНДР. Для осуществления такого ответа на потенциально возможный удар, указал он, американская сторона предпримет все действия.

Как сообщил «Известиям» доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, заявления президента США о смене режима в Северной Корее в случае ядерного удара со стороны Пхеньяна, не имеют под собой оснований. Политолог заявил, что Байден сделал такое заявление на фоне готовящихся переговоров с Северной Кореей. А также подобного рода высказывания, как отметил эксперт, оправдывают американское военное присутствие в Японии и Южной Корее.

Заявление американского лидера о КНДР прозвучало на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем по итогам переговоров в Белом доме. Байден также отметил, что Соединенные Штаты Америки добиваются дипломатического прорыва с КНДР. Между тем ядерные обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы.

25 апреля директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сказал, что рост напряженности в районе Корейского полуострова чреват ядерной эскалацией.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023