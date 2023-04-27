Политолог назвал цель угроз Байдена в сторону Северной Кореи

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон сменит режим в Северной Корее в случае ядерного удара со стороны Пхеньяна, не имеют под собой оснований. Об этом 27 апреля «Известиям» сообщил доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

«А какой президент США не делал подобных заявлений? Такие заявления делал [Билл] Клинтон в 1994 и 1997 годах, [Джордж] Буш-младший в 2003-м. Кстати, они даже с Японией 23 мая 2003 подписали подобные заявления, что агрессия Северной Кореи будет жестоко пресечена. [Барак] Обама делал такие заявления, что если Северная Корея пойдет на применение ядерного оружия, тогда США оставляют за собой право на ее разоружение. Так что ничего нового здесь нет. Это своего рода бег по кругу», — сказал политолог.

Фененко предположил, что Байден сделал такое заявление на фоне готовящихся переговоров с Северной Кореей. А также подобного рода высказывания, как отметил эксперт, оправдывают американское военное присутствие в Японии и Южной Корее.

«Если на мгновение себе представить, что нет Северной Кореи, а зачем тогда США держат базы в Японии и Южной Корее, против кого? Северная Корея как непосредственная военная угроза им в этом очень помогает», — заключил политолог.

Накануне Вашингтон и Сеул договорились о совместных консультациях президентов обоих государств на случай потенциального ядерного удара со стороны Пхеньяна. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль подчеркнул, что на любые ядерные провокации будет дан согласованный и мощный ответ с применением всех сил альянса.

Байден заявил, что США добиваются дипломатического прорыва с КНДР для укрепления стабильности на Корейском полуострове, уменьшения угрозы распространения ядерного оружия и решения гуманитарных вопросов, но ядерные обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы.

Кроме того, Байден пообещал, что США не будут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове. Однако он предупредил, что в случае атаки КНДР на США с применением ядерного вооружения правящий в Пхеньяне режим будет уничтожен.