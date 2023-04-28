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Мурашко заявил о достаточном количестве вакцины против кори в России

Глава Минздрава Мурашко: дефицита вакцины против кори в России нет
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Дефицита вакцины против кори в России нет, заверил 28 апреля министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Производство сейчас в полной мере работает <...> Дефицита сейчас нет», — сообщил он журналистам.

По словам министра, производство вакцин от кори скорректировано, чтобы и впредь не столкнуться с дефицитом. Кроме того, все госконтракты на выпуск вакцины заключены, добавил Мурашко.

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Ранее в этот же день кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что корь может привести к пневмонии, отиту и тяжелому заболеванию центральной нервной системы.

В Роспотребнадзоре 23 апреля перечислили некоторые симптомы заражения корью. Так, отмечается, что на третий–четвертый день у больных могут наблюдаться отек век и одутловатость лица, хотя сыпи еще нет. Воспаление, как правило, возникает чуть позже и продолжается в течение трех–четырех дней.

Ранее, 20 апреля, в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России сообщили, что разработали новую тест-систему, которая позволяет выявить вирус кори за несколько дней до появления симптомов.

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