Иммунолог предупредил об опасных последствиях кори

Пациенты, переболевшие корью, рискуют столкнуться с тяжелыми последствиями в долгосрочной перспективе. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Проблема в том, что это далеко не безобидное заболевание, существуют осложненные формы, например, коревая пневмония или коревой отит, а также у некоторых пациентов спустя шесть–семь лет могут появляться признаки подострого склерозирующего панэнцефалита (тяжелое заболевание центральной нервной системы. — Ред.)», — пояснил он.

Врач отметил, что самым действенным способом защитить себя остается вакцинация. Крючков призвал соблюдать Национальный календарь профилактических прививок РФ. По его словам, это особенно важно в настоящее время, поскольку наблюдаются пробелы в защите популяции, а следовательно, и в коллективном иммунитете.

Также он напомнил о порядке вакцинации от кори: если человек получил две необходимые инъекции в детстве, повторять процедуру во взрослом возрасте не нужно. Тем, кто был привит однократно, может потребоваться ревакцинация. При невозможности доказать наличие противокоревого иммунитета может быть проведена экстренная вакцинация после контакта с инфицированным.

«Индивидуально решается вопрос о вакцинации профессиональных групп риска — это, например, работники здравоохранения, торговли, пограничной службы», — подытожил эксперт.

Ранее, 23 апреля, в Роспотребнадзоре перечислили некоторые симптомы заражения корью. Так, отмечается, что на третий–четвертый день у больных могут наблюдаться отек век и одутловатость лица, хотя сыпи еще нет. Воспаление, как правило, возникает чуть позже и продолжается в течение трех–четырех дней.

4 апреля на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора сообщили, что ситуация по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос. В этой связи руководитель ведомства Анна Попова поручила активизировать работу по вакцинации непривитых и ранее не болевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых.

До этого, 20 апреля, в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России сообщили, что разработали новую тест-систему, которая позволяет выявить вирус кори за несколько дней до появления симптомов.