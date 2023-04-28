Пожар в селе Юрахлы Курганской области локализован

Пожар в курганском селе Юрахлы удалось локализовать. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 11:39 мск пожар локализован», — цитирует ведомство ТАСС.

Природный пожар в регионе перешел на село Юрахлы Варгашинского муниципального округа ранее в этот день. Там загорелись хозяйственные постройки на площади 800 кв. м. Площадь возгорания составила 100 га, в связи в чем жители населенного пункта были эвакуированы. Для тушения пожара был направлен вертолет Ми-8 МЧС и пожарный поезд.

В этот же день в экстренных службах Курганской области сообщили, что за последние сутки в регионе сгорело более 130 строений в трех населенных пунктах. При этом угроза населенным пунктам из-за пожаров уже снята, сообщили в МЧС РФ. Также отмечалось, что полностью ликвидирован пожар в микрорайоне Утяк в Кургане. В борьбе с природными пожарами участвуют 438 человек и 122 единицы техники.

27 апреля в поселке Логоушка Кетовского района загорелись 10 домов и 20 хозяйственных построек. Позже стало известно, что количество горящих домов выросло до 76. В результате пожара погиб один человек, его тело спасатели нашли в ходе тушения возгорания и разбора завалов.

Предварительно, причиной случившегося стали искры от проходящего мимо Логоушки тепловоза, эту информацию также подтвердили местные жители.

С 27 апреля на территории Кургана был введен режим ЧС из-за лесных пожаров.