Спасатели ликвидировали пожар в микрорайоне Утяк в Кургане

Пожар в микрорайоне Утяк в Кургане полностью ликвидирован. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Кроме того, в деревне Логоушка ликвидировано открытое горение.

27 апреля в поселке Логоушка Кетовского района под Курганом загорелись 10 домов и 20 хозяйственных построек. Позже стало известно, что количество горящих домов в Логоушке выросло до 76. В результате пожара погиб один человек, его тело спасатели нашли в ходе тушения возгорания и разбора завалов.

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщал о том, что природный пожар перекинулся на территорию завода «Курганстальмост». Позже его удалось локализовать.

Предварительно, причиной случившегося стали искры от проходящего мимо деревни тепловоза, эту информацию также подтвердили местные жители.

С 27 апреля на территории Кургана введен режим ЧС из-за лесных пожаров.