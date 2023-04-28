МЧС сообщило о снятии угрозы в Курганской области из-за пожаров

Угроза населенным пунктам из-за пожаров в Курганской области снята. Об этом 28 апреля сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«В настоящее время угроза населенным пунктам Курганской области снята. В регион прибыли дополнительные силы МЧС России — аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра. Сегодня утром приземлился самолет-амфибия БЕ-200 ЧС», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в тушениях в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах участвуют группировки и авиация МЧС, включая вертолет МИ-8, самолеты ИЛ -76 и Амфибию Бе -200 ЧС.

В борьбе с природными пожарами участвуют 438 человек и 122 единицы техники, добавили в ведомстве.

Ранее в этот день в МЧС сообщили о ликвидации пожара в микрорайоне Утяк в Кургане. Кроме того, в деревне Логоушка ликвидировано открытое горение.

27 апреля в поселке Логоушка Кетовского района под Курганом загорелись 10 домов и 20 хозяйственных построек. Позже стало известно, что количество горящих домов в Логоушке выросло до 76. В результате пожара погиб один человек, его тело спасатели нашли в ходе тушения возгорания и разбора завалов.

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщал о том, что природный пожар перекинулся на территорию завода «Курганстальмост». Позже его удалось локализовать.

Предварительно, причиной случившегося стали искры от проходящего мимо деревни тепловоза, эту информацию также подтвердили местные жители.

С 27 апреля на территории Кургана был введен режим ЧС из-за лесных пожаров.