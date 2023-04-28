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Более 130 строений сгорело в трех населенных пунктах Курганской области
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Более 130 строений сгорело в трех населенных пунктах Курганской области

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Фото: МЧС РФ/45.mchs.gov.ru
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В Курганской области за последние сутки сгорело более 130 строений в трех населенных пунктах. Об этом 28 апреля сообщили в экстренных службах.

«За сутки в Курганской области в населенных пунктах Логоушка, Утяк и Яутла сгорели 132 строения, включая 38 жилых домов», — сообщил источник ТАСС.

Ранее в этот день Главное управление МЧС России по Курганской области сообщило, что угроза населенным пунктам из-за пожаров в регионе снята. В борьбе с природными пожарами участвуют 438 человек и 122 единицы техники.

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27 апреля в поселке Логоушка Кетовского района загорелись 10 домов и 20 хозяйственных построек. Позже стало известно, что количество горящих домов выросло до 76. В результате пожара погиб один человек, его тело спасатели нашли в ходе тушения возгорания и разбора завалов.

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщал о том, что природный пожар перекинулся на территорию завода «Курганстальмост». Позже его удалось локализовать.

Предварительно, причиной случившегося стали искры от проходящего мимо Логоушки тепловоза, эту информацию также подтвердили местные жители.

С 27 апреля на территории Кургана был введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

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