Стало известно о планах Microsoft остаться на российском рынке

Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и продолжить сотрудничество с компаниями, не попавшими под санкции США. Об этом 28 апреля сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные данные.

«Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать письма или устные предложения Microsoft о продолжении сотрудничества… Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления», — сообщил источник издания в IT-отрасли.

Как сообщает издание, письма с предложением продлить лицензии на программное обеспечение получили порядка тысячи организаций.

Источник среди дистрибуторов отметил, что спрос на продукцию Microsoft среди российского бизнеса всё еще сохраняется. При этом само программное обеспечение поставляется в коробочных версиях через параллельный импорт.

Microsoft сможет сохранить влияние на российский бизнес в течение какого-то времени, сообщил газете директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров. По его словам, некоторые заказчики не могут начать использовать другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и аналогов. Однако Петров уверен, что российские компании будут переходить на отечественные решения из-за технологической политики правительства РФ.

Ранее, 18 апреля, российский разработчик офисных программ «Мойофис» представил аналог корпоративной платформы Microsoft Teams, объединяющей в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения. Название нового сервиса — Squadus.

6 апреля компания Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн за урегулирование спора о нарушениях санкций США в отношении Кубы, Ирана, Сирии и России.

До этого, 19 января, стало известно, что с 1 февраля компания Microsoft прекратит продажу лицензионных копий операционной системы Windows 10. При этом продажи прекратятся только на официальном сайте Microsoft. Приобрести Windows 10 можно будет у сторонних ретейлеров и на физических носителях.

10 января Microsoft перестал поддерживать операционную систему Windows 8.1. Компания также не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности для нее.

До этого, 28 декабря, «Известия» узнали, что Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows. Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты.