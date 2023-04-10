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Консольный выстрел: Microsoft прекратила чинить приставки Xbox в России

Куда теперь обращаться пользователям за ремонтом гаджетов
Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России, рассказали «Известиям» в технической поддержке корпорации, а также подтвердили пользователи и ритейлеры. По словам представителей Роспотребнадзора, владельцы приставок в случае поломки должны обращаться в магазин, в котором приобреталась техника. Продавцы подтвердили готовность ремонтировать эти гаджеты. Кроме того, у обладателей устройств есть еще один выход — они могут воспользоваться услугами так называемых серых сервисных центров, однако качество будет сомнительным, предупредили эксперты.

Гарантийное отпирательство

Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России. Об этом корреспонденту «Известий» сообщили в технической поддержке компании, когда он обратился туда как пользователь.

— Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались, — заявил представитель техслужбы.

Подтвердили наличие проблемы и обладатели гаджетов. Один из них не смог сдать консоль в сервис Microsoft на обслуживание, несмотря на то что приобретал его официально и с гарантией от производителя.

Игровая приставка Xbox
Фото: Global Look Press/Budrul Chukrut

— Мой Xbox Series X стал периодически перезагружаться. Я решил, что стоит обратиться за официальным техобслуживанием, так как гарантия на товар у меня действует вплоть до 2024 года. Я начал заполнять данные о том, где нахожусь и по какому адресу у меня можно забрать товар. После заполнения всех строк на странице было написано, что вариантов доступного обслуживания нет, — заявил «Известиям» владелец Xbox.

Далее ему были предложены варианты самостоятельной починки, в том числе такие, как «стряхнуть с консоли пыль» и «перезагрузить девайс».

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— Согласно условиям гарантийного обслуживания, размещенным на официальном сайте Microsoft, Россия до сих пор не исключена из списка стран, где оно осуществляется. Этот документ налагает на компанию ряд обязательств по гарантийной поддержке, — сказала ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова.

По ее мнению, если владельцу отказывают в ремонте, он должен это задокументировать всеми возможными способами и обратиться в Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили «Известиям», что подобные ситуации полностью урегулированы законом о защите прав потребителей.

Джойстик игровой приставки Xbox в руках девушки
Фото: Getty Images/Tomohiro Ohsumi

— Ответственность за гарантийное обслуживание устройств лежит на продавце. Потребитель вправе предъявить претензии относительно ненадлежащего качества товара, — сообщили в Роспотребнадзоре.

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В свою очередь опрошенные «Известиями» ритейлеры подтвердили, что берут на себя все обязательства по обслуживанию консолей Microsoft.

— Мы как продавец отвечаем перед потребителями за качество предлагаемой техники, даже если такие обязательства не берет на себя производитель. Мы продолжаем предоставлять привычное сервисное обслуживание — в пределах гарантийного срока покупатели консолей Xbox могут обратиться в любой магазин и получить необходимую помощь, — сказал «Известиям» представитель «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров.

Ритейлер — партнер ряда сервисных центров, специализирующихся на ремонте консолей. Для починки девайсов используются оригинальные комплектующие, подчеркнул представитель магазина.

Мужчина занимается ремонтом электротехники
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В пресс-службе «Ситилинка» также сообщили, что пользователи в случае поломки приставки могут обратиться в магазины компании.

В случае если устройство куплено на маркетплейсе, то ответственность за него могут нести либо продавцы, либо сама площадка — в зависимости от того, у кого оно было приобретено, пояснили в пресс-службе Ozon.

— Если указана гарантия Ozon, то клиент может обратиться в партнерские сервисные центры, — рассказали в пресс-службе компании.

«Известия» отправили запрос в зарубежный офис Microsoft.

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Ремонт с сюрпризом

Кроме обращения в сервисные центры ритейлеров у владельцев консолей Microsoft есть еще один вариант — починка гаджета в серых фирмах. Как убедились «Известия», такие компании готовы выполнить работы прямо в день обращения, а цены варьируются в пределах от 500 до 5 тыс. рублей.

— Первые игровые приставки стали появляться в СССР еще в конце 1980-х и ни о каком авторизованном их ремонте речи даже не шло. За эти годы вначале вокруг радиорынков и игровых магазинов, а потом и в интернете сформировалась своя школа «народного ремонта», — рассказал эксперт рынка компьютерных игр Александр Кузьменко.

По мнению главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, починка в таких сервисных центрах может привести сразу к нескольким видам поломок.

Джойстик игровой приставки
Фото: Global Look Press/Fabian Sommer

— Подобные компании зачастую используют дешевые термопасты. В этом случае после ремонта Xbox начнет интенсивнее нагреваться и работать более шумно, — сказал эксперт.

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Кроме того, высока вероятность использования неоригинальных деталей. Если в СЦ поставят некачественный шлейф, соединяющий материнскую плату с Wi-Fi-модулем, оптическим приводом и клавишами на корпусе, консоль может начать зависать и перезагружаться, отметил Евгений Харитонов.

В процессе исправления мелких недостатков могут возникнуть более серьезные неисправности, резюмировал сооснователь XYZ School, генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин.

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