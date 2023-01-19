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Microsoft прекратит продажу лицензии Windows 10 с 1 февраля
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Microsoft прекратит продажу лицензии Windows 10 с 1 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 1 февраля компания Microsoft прекратит продажу лицензионных копий операционной системы Windows 10. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте.

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«31 января 2023 года станет последним днем, когда цифровая версия Windows 10 будет доступна для продажи. Windows 10 по-прежнему будет поддерживаться обновлениями безопасности, которые помогут защитить ваш компьютер от вирусов, шпионского и другого вредоносного ПО, до 14 октября 2025 года», — говорится в описании Windows 10.

Рядом с сообщением приводится ссылка на раздел более новой системы Windows 11.

Продажи прекратятся только на официальном сайте Microsoft. Приобрести Windows 10 можно будет у сторонних ретейлеров и на физических носителях.

10 января Microsoft перестал поддерживать операционную систему Windows 8.1. Компания также не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности для нее.

В конце декабря «Известия» узнали, что Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows. Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты.

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