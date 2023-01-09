Реклама
Прямой эфир
Авто
Завод Sollers вернулся к работе после новогодних каникул
Политика
Путин внес в ГД проект о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию
Мир
Глава «Укрэнерго» заявил о дефиците советских трансформаторов на Украине
Интернет
Microsoft перестанет поддерживать ОС Windows 8.1 с 10 января
Мир
Половина опрошенных финнов проголосовала против создания базы НАТО в стране
Авто
В Казахстане может начаться производство кроссовера Jetour X70
Мир
Около 90% жителей Турции назвали США врагом страны
Мир
Сухогруз сел на мель в Суэцком канале
Мир
Генсек ОБСЕ высказалась против исключения России из состава организации
Спорт
В академии «Небесная грация» состоялись первые спортивные сборы
Мир
Агент спецслужб Кубы вышла на свободу после более 20 лет тюрьмы в США
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Москве с 10 января

Microsoft перестанет поддерживать ОС Windows 8.1 с 10 января

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Piero Nigro/aal.photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Microsoft перестанет поддерживать операционную систему (ОС) Windows 8.1 со вторника, 10 января, следует из сообщения на сайте компании.

Загрузочный день: Windows вновь стал доступен для скачивания в России
С чем это связано и как сейчас поставляют коробочные версии и ключи

«Поддержка Windows 8.1 прекратится 10 января, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться», — говорится в сообщении.

Также Microsoft не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности для Windows 8.1.

«Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 года может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию», — предупредили в компании.

Там посоветовали обновить устройства под управлением Windows 8.1 до более актуальной версии.

В конце декабря «Известия» узнали, что Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows. Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты.

В октябре в ассортименте российских магазинов вновь появился офисный пакет Microsoft 365, которого не было с конца марта, когда американская компания официально остановила поставки своих продуктов в РФ.

Microsoft объявила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России в конце марта после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023