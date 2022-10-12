В ассортименте российских магазинов вновь появился офисный пакет Microsoft 365, которого не было с конца марта, когда американская компания официально остановила поставки своих продуктов в РФ.

В частности, ПО представлено в AllSoft и Softline (были официальными партнерами корпорации до того, как она поставила на паузу работу в РФ). Сейчас подписка стоит дешевле, чем в начале марта: тогда за семейный пакет нужно было отдать 7400 рублей, а сейчас — 5951.

«Мы действуем полностью в соответствии с официальной позицией компании Microsoft. Ситуация на сегодня следующая: приобрести новую лицензию на MS Office 365 нельзя, однако в рамках действующих контрактов заказчики могут продлевать существующие лицензии с помесячной оплатой», — сказал в пресс-службе AllSoft.

По словам представителей магазина, бизнес-клиенты сейчас не могут приобрести продление подписки. А продаваться лицензии будут до того, как закончатся запасы.

В техподдержке Softline же «Известиям» сообщили, что вновь появившиеся лицензии — это официальные поставки компании Microsoft.

Лицензии на Microsoft 365 есть и в магазинах «Регард» и «Ого!». Представители этих ритейлеров сказали «Известиям», что предлагаемый пакет программ активируется только на территории РФ. В «Ого!» добавили, что с недавних пор американская корпорация вновь разрешила активацию Microsoft 365 в России.

«Магазины получают ключи от дистрибьюторов американской компании», — подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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Софт в руку: в российских магазинах снова появились продукты Microsoft