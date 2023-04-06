Microsoft выплатит почти $3 млн за нарушение санкций США

Компания Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн за урегулирование спора о нарушениях санкций США в отношении Кубы, Ирана, Сирии и России. Об этом говорится в заявлении управления по контролю за иностранными активами, опубликованном 6 апреля.

«Microsoft согласилась выплатить $2 980 265,86 для урегулирования потенциальной гражданской ответственности, касающейся экспорта услуг или программного обеспечения из Соединенных Штатов в страны, подвергшиеся всесторонним санкциям, и в адрес лиц из списка блокирующих санкций или запрещенных лиц за нарушение программ санкций, связанных с Кубой, Ираном, Сирией и Украиной/Россией», — сказано в публикации управления при минфине США.

Уточняется, что сумма компенсации отражает заключение управления минфина о том, что поведение Microsoft «не было вопиющим и добровольно самораскрылось».

5 апреля газета Politico написала, что новое обсуждение 11-го пакета санкций ЕС в отношении России начнется после 9 апреля, когда пройдет католическая Пасха. В переговорах примут участие члены Европейской комиссии и послы стран Евросоюза. До этого глава ЕК назвала целью 11-го пакета антироссийских санкций ужесточение борьбы с обходом уже принятых рестрикций.

25 февраля Евросоюз принял 10-й пакет антироссийских санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

В сентябре прошлого года стало известно, что Microsoft ограничила для россиян возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Кроме того, недоступным для пользователей из РФ стало последнее обновление под номером 22H2 для операционной системы Windows 11. Microsoft официально приостановила деятельность в России 4 марта.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.