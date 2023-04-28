Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 апреля

Облачно, дождь, местами гроза и до 16 градуса тепла — такая погода ожидает Московский регион в пятницу, 28 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +14…+16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4.

В Московской области днем ожидается от +11 до +16 градусов, на востоке — до +20, ночью похолодает до +2.

Днем прогнозируется западный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/c, ночью — северо-западный ветер, его скорость составит 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 746–747 мм ртутного столба.

Ранее, 27 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на выходных в столице ожидаются прохладная погода и осадки.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что условия для грозы в Москве и Подмосковье 28 апреля сохранятся.

24 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 26 апреля в столицу придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая.

Накануне заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что на неделе атмосферное давление будет немного падать, но в целом погода продолжит радовать. Ожидается чуть больше облачности, но температурный режим сохранится.