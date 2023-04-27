Пожар на территории завода «Курганстальмост» локализован

Пожар на территории завода «Курганстальмост» в Кургане локализован. Об этом в четверг, 27 апреля, заявила заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи.

«По информации ЗАО «Курганстальмост», пожар на территории предприятия локализован, сил и средств для борьбы с огнем достаточно», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день губернатор региона Вадим Шумков заявил, что природный пожар перекинулся на территорию завода.

ЗАО «Курганстальмост» занимается изготовлением строительных конструкций и мостов.

27 апреля в поселке Логоушка Кетовского района под Курганом загорелись 10 домов и 20 хозяйственных построек. Позже в экстренных службах уточнили, что количество горящих домов в Логоушке выросло до 76.

В результате пожара погиб один человек, его тело спасатели обнаружили во время тушения возгорания и разбора завалов. По предварительным данным, причиной возникновения огня стали искры от проходящего мимо деревни тепловоза, эту информацию также подтверждают местные жители.

С 27 апреля на территории Кургана введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

До этого, 25 апреля, пожар в поселке Сосьва Свердловской области уничтожил около 150 домов, без крова осталось около 660 человек. Погибли два человека — мужчина и женщина. Возгорание началось на пилораме, где замкнуло щиток. По факту произошедшего возбуждено три уголовных дела в связи с возможной халатностью должностных лиц, причинением смерти по неосторожности и нарушением требований пожарной безопасности. Были задержаны двое подозреваемых.

Свердловская область выделит 95 млн рублей пострадавшим.