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Юрист раскрыл схему Блиновской по дроблению бизнеса

Юрист Хаминский: при покупке на сайте Блиновской деньги отправляются «в неизвестном направлении»
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Фото: МВД РФ
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Налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский раскрыл «Известиям» методы блогера Елены Блиновской по дроблению бизнеса.

Как пояснил специалист, Блиновская использовала единственный способ получения денежных средств за свои услуги — систему интернет-эквайринга, установленную на ее персональном сайте, позволяющую скрыть реального получателя средств.

«Покупая товары или услуги в любом интернет-магазине, потребитель не знает, в пользу какого лица совершается платеж. Представленная на сайтах форма позволяет ввести только реквизиты карты, сумма же зачастую указана самим продавцом. После введения кода подтверждения деньги списываются в неизвестном направлении. Этим обстоятельством и воспользовалась известная блогерка», — уточнил Хаминский.

Как уточнил юрист, если внимательно изучить сайт Блиновской, можно заметить, что у ИП блогера имеется несколько различных пользовательских соглашений. В одном из них перечисляются целых 13 доменов, на которых размещен сайт продавца. Практически все они являются страницами с формами оплаты и имеют в своих названиях слова cloud.oplata, cloud.pay, oplata, fin.

«Такой прием не нов и обычно применяется интернет-мошенниками, чтобы запутать следы перемещения денег. Дело в том, что за каждой платежной формой стоят реквизиты различных ИП, находящихся на «упрощенке». Совершая платеж, потребитель наивно полагает, что приобретает образовательную услугу непосредственно у Блиновской, но его честно заработанные денежки на самом деле отправляются в неизвестном направлении. Таким образом, значительная часть средств не отражается в декларациях блогерки», — отметил Хаминский.

Кроме того, юрист добавил, что, учитывая, что указанная СК сумма неуплаченных налогов Блиновской составляет 918 млн рублей, выйти на такие суммы блогер могла, имея выручку порядка 2,78 млрд рублей.

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Ранее в этот день Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле. У блогерши был билет на самолет в другую страну. Вместе с ней на границе с Белоруссией задержаны еще двое мужчин.

Блиновскую подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Причиной послужила мошенническая схема дробления бизнеса, с помощью которой, по версии следствия, она осуществляла продажи информационных курсов в социальных сетях. Под дроблением бизнеса на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

22 марта в беседе с «Известиями» блогер утверждала, что не использует мошеннические схемы. На вопрос о том, были ли проверки, Блиновская ответила, что проверяют всех блогеров уже около года.

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