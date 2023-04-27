Блогеров предостерегли от бегства в случае возбуждения уголовного дела

Член генерального совета «Деловой России», руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева в четверг, 27 апреля, прокомментировала возбуждение уголовного дела против блогера Елены Блиновской.

«Правоохранительные органы научились распознавать противоправные схемы блогеров по уклонению от основной системы налогообложения и от уплаты налогов, которые подлежат отчислению в бюджет. Они научились распознавать цифровой след от начала трансакции до конечного получателя. Поэтому доначисление налогов и вменение налоговых составов — это вопрос времени. Но в связи со вступившими в законную силу поправками в УПК РФ в марте 2023 года в случае уплаты налоговой недоимки до принятия решения о возбуждении уголовного дела выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Таким образом, для блогеров сейчас самое время подать уточненные декларации», — подчеркнула Авдеева.

Эксперт предостерегла блогеров от неправильной стратегии — бегства, так как оно создает предпосылки для избрания наиболее жесткой меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Однако даже после возбуждения уголовного дела можно ожидать его прекращения или освобождения от уголовного наказания в связи со ст. 28.1 УПК РФ и ст. 76.1 УК РФ, в зависимости от стадии, на которой происходит полная уплата налоговой недоимки», — добавила специалист.

Авдеева выразила мнение, что блогеры «должны включить свое правосознание» и предпринять правильные действия, которые не будут создавать для них уголовно-правовых рисков.

«Для них слоган «Заплати налоги и спи спокойно» является актуальным», — заключила эксперт.

27 апреля Блиновская была задержана на границе РФ при попытке покинуть страну на арендованном авто. Вместе с блогером на границе с Белоруссией задержаны еще двое мужчин.

Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По версии следствия, причиной послужила мошенническая схема «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в социальных сетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

22 марта в беседе с «Известиями» блогер утверждала, что не использует мошеннические схемы. На вопрос о том, были ли проверки, Блиновская ответила, что проверяют всех блогеров уже около года.