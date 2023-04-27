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Диетолог назвала лучшие продукты для перекуса в офисе

Диетолог Круглова: в офисе лучше всего перекусывать фруктами и орехами
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Фото: Global Look Press/Moritz Wolf
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Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что для перекуса в офисе лучше всего подходят фрукты и орехи.

В беседе с Life.ru 26 апреля специалист отметила, что офисным работникам необходимо следить за питанием, поскольку пищевое поведение очень нарушает низкая физическая активность. Она указала на важность наличия обеденного перерыва, а также пользу легких перекусов.

Например, это может быть стакан кефира или питьевого йогурта, какой-то фрукт, сухофрукты, орехи.

«Перекус необходим, чтобы снизить интенсивность голода, потому что в дальнейшем это будет приводить к набору веса», — объяснила диетолог.

Между тем, по ее словам, частые перекусы принесут вред, особенно если речь идет о чае со сладостями, пишет RT.

Круглова отметила, что в блюде на обед половину тарелки должны занимать овощи, четверть — цельнозерновые продукты, еще четверть — нежирный белок (рыба или птица), отмечает «Газета.Ru».

Также врач указала на то, что важно отличать физический голод от эмоционального. Если человека тянет заесть негативные эмоции, и удержаться от этого сложно, то нужно обратиться к психологу.

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25 апреля диетолог Светлана Павличенко в беседе с сайтом aif.ru рассказала, что некоторые продукты обладают высокой калорийностью, но при этом не дают длительного насыщения. Она объяснила, что калорийные продукты, в составе которых мало белка, клетчатки, витаминов и минералов, называют пищевым мусором. При употреблении такой еды организм в течение короткого времени чувствует насыщение, но не получает полезных веществ, отмечает телеканал «360». В таких продуктах много жира, сахара и соли, а витаминов, белков и клетчатки мало.

24 апреля диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям с аллергией на пыльцу следует отказаться от употребления ряда продуктов, которые могут усиливать болезненные реакции организма: мед и прополис, косточковые плоды (яблоки, абрикосы, сливы, персики), пишет НСН. Также в период обострения аллергии стоит исключить из рациона картофель, томаты и баклажаны.

12 апреля врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, что на ночь можно есть костный бульон, язык, орехи, яйца или авокадо. Нагружать желудок перед отходом ко сну не рекомендуется, поскольку метаболизм в этот период замедляется. Кроме того, организм будет тратить энергию на переваривание пищи, что может помешать полноценному отдыху.

В марте прошлого года врач-диетолог Елизавета Варданян рассказала, чем можно заменить фастфуд. По словам специалиста, это могут быть кисломолочные продукты, сыр, фрукты, орехи, ягоды и овощи. Варданян добавила, что здоровой альтернативой бургеру может стать домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами, сообщает телеканал «Звезда».

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