Диетолог назвала лучшие продукты для перекуса в офисе

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что для перекуса в офисе лучше всего подходят фрукты и орехи.

В беседе с Life.ru 26 апреля специалист отметила, что офисным работникам необходимо следить за питанием, поскольку пищевое поведение очень нарушает низкая физическая активность. Она указала на важность наличия обеденного перерыва, а также пользу легких перекусов.

Например, это может быть стакан кефира или питьевого йогурта, какой-то фрукт, сухофрукты, орехи.

«Перекус необходим, чтобы снизить интенсивность голода, потому что в дальнейшем это будет приводить к набору веса», — объяснила диетолог.

Между тем, по ее словам, частые перекусы принесут вред, особенно если речь идет о чае со сладостями, пишет RT.

Круглова отметила, что в блюде на обед половину тарелки должны занимать овощи, четверть — цельнозерновые продукты, еще четверть — нежирный белок (рыба или птица), отмечает «Газета.Ru».

Также врач указала на то, что важно отличать физический голод от эмоционального. Если человека тянет заесть негативные эмоции, и удержаться от этого сложно, то нужно обратиться к психологу.

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