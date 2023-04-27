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РФ примет решение о продлении зерновой сделки после межведомственных консультаций

Захарова: РФ примет решение о продлении зерновой сделки после межведомственных консультаций
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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
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Москва примет решение о судьбе зерновой сделки после проведения межведомственных консультаций. Об этом 27 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нам был передан пакет предложений от генерального секретаря ООН, адресованных президенту России, по развитию и по реализации, по дальнейшему ходу черноморской инициативы. Соответственно, всё было взято в проработку. Решение будет принято по итогам межведомственной проработки», — заявила она на брифинге.

«Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50»
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Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

В марте 2023 года Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

В середине апреля постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя сказал, что в ситуации с зерновой сделкой в настоящее время нет никакого движения, усилия прилагаются, но в контексте меморандума они пока не приносят результатов для России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 апреля, комментируя возможное продление зерновой сделки, заявил, что пока обстоятельства складываются не в пользу соглашения.

26 апреля постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что действия Украины в одесском порту угрожают продлению зерновой сделки после 18 мая, однако Россия пока не приняла никаких решений на этот счет.

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