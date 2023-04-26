Постпред России при ООН в Женеве оценил перспективы зерновой сделки

Россия пока не приняла решение о продлении зерновой сделки, заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в среду, 26 апреля.

«Действия Украины в одесском порту угрожают продлению зерновой сделки после 18 мая, но Россия еще не приняла никаких решений», — сказал он на брифинге журналистам.

При этом Гатилов отметил, что ООН делает всё возможное, чтобы сохранить соглашение.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

В марте 2023 года Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

В середине апреля постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя сказал, что в ситуации с зерновой сделкой в настоящее время нет никакого движения, усилия прилагаются, но в контексте меморандума они пока не приносят результатов для России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 апреля, комментируя возможное продление зерновой сделки, заявил, что пока обстоятельства складываются не в пользу соглашения.