Экс-ведущий Fox Карлсон указал на запрет важных тем в СМИ США

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон 26 апреля заявил, что в американских медиа действует запрет на обсуждение важных тем.

«Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографическое изменение, корпоративная мощь, природные ресурсы… дискуссии об этом не разрешены в американских медиа», — сказал он на видео, опубликованном в Twitter.

По словам Карлсона, существующие дискуссии в СМИ стали «невероятно глупыми» и «ничего не значащими». Также дебаты о важных вещах оказались под запретом по решению «обеих политических партий и их доноров».

Он выразил мнение, что сложившаяся ситуация является временной и «правда восторжествует».

Ранее, 24 апреля, Fox News неожиданно объявил, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм покинет сеть. Телеканал поблагодарил Карлсона за работу. Последний эфир телеведущего состоялся 21 апреля.

Акции класса А Fox Corp. упали на 5,4% 23 апреля сразу после увольнения журналиста. Телекомпания потеряла около $500 млн.

Американский телеведущий, политический обозреватель телеканала Fox News Брайан Килмид 24 апреля сменил Карлсона в программе новостей, выходящей в эфир в 20:00.

Он кратко сообщил об уходе Карлсона в начале программы, которая была переименована из Tucker Carlson Tonight в Fox News Tonight.

Карлсон не раз критиковал руководство США и американского лидера Джо Байдена в частности. 25 марта он заявил, что заявления президента и чиновников Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства в текущем году.

Между тем, 24 апреля, политолог-американист Михаил Синельников-Оришак сказал, что ответственность за уход телеведущего Такера Карлсона с Fox News лежит, главным образом, на рекламодателях.

В свою очередь, директор Центра богословско-политических исследований в США Михаил Тильман выразил мнение, что увольнение Карлсона связано с его неуважительными высказываниями о коллегах.

До этого, 17 марта, Карлсон высказал мнение, что действия американских политиков могут серьезно обострить натянутые отношения между Вашингтоном и Москвой. Также он не раз заявлял о подтасовке итогов выборов президента страны в 2020 году.