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Посещение лесов ограничили в двух районах Псковской области

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В двух районах Псковской области ввели ограничение на посещение лесов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Согласно постановлению администрации Куньинского района от 24 апреля, в муниципалитете вводится особый противопожарный режим. Именно он ограничивает посещение лесов на территории района.

Аналогичный запрет введен и в Великолукском районе региона.

Как уточняет Псковская лента новостей, на территории обоих районов с начала 2023 года произошло четыре лесных пожара. Их общая площадь составила 2,65 га.

Нарушителям правил пожарной безопасности во время действия противопожарного режима грозит штраф. Для гражданских лиц он составляет 40–50 тыс. рублей.

На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт более чем в 70 регионах России, особый режим введен почти в 40. Во время действия особого противопожарного режима запрещается посещение лесов и разведение костров.

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